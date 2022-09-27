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Büyükçekmece'de alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale

Büyükçekmece'de alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
Büyükçekmece'de alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale

Büyükçekmece’de henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan piknik tüpü çevredeki paniğe neden oldu. Vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yanan tüpe su dökerek ve kilim ile vurarak müdahale etti. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Büyükçekmece’de alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Poyraz sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sokak içerisinde piknik tüpü yanmaya başladı. Bazı sokak sakinleri, alev alan piknik tüpünün etrafında toplanmaya başladı. Vatandaşlar, tüpü su dökerek ve kilim ile vurarak söndürmeye çalıştı. Etrafta oluşan kalabalık panik oldu. Tüp patlamadan söndürülürken büyük bir facianın önüne geçildi. Yaşanan anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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