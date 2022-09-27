Büyükçekmece'de alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale

Olay, dün akşam saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Poyraz sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sokak içerisinde piknik tüpü yanmaya başladı. Bazı sokak sakinleri, alev alan piknik tüpünün etrafında toplanmaya başladı. Vatandaşlar, tüpü su dökerek ve kilim ile vurarak söndürmeye çalıştı. Etrafta oluşan kalabalık panik oldu. Tüp patlamadan söndürülürken büyük bir facianın önüne geçildi. Yaşanan anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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