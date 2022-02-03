Büyükçekmece'de arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin salı akşam saatlerinden itibaren Büyükçekmece Pınar Mahallesinde bulunan boş bir arazide iş makineleriyle yaptıkları kazı ve arama çalışmaları sürüyor. 39 yaşındaki Murat K. isimli şahsın kayıp olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ve Murat K.'nın cesedinin arandığı öğrenilmişti. Emniyet ekiplerince yapılan kazı ve arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde "kasten öldürme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziyi işaret etmesinin ardından orada kazı çalışmalarına başlandığı bilgisine ulaşılmıştı. Öte yandan, kayıp olan Murat K. hakkında 20'den fazla adli sicil kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Murat Delice - Mert Yıldırım