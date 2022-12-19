Büyükçekmece'de bir binanın çatı katı yandı

Yangın, saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Çayırlar Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının çıktığı sırada evde bulunan anne ve çocuklar, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Çıkan yangın, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken alevler içinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Şaban Tektaş

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