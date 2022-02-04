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Büyükçekmece'de boş arazide bulunan ceset Adli Tıp Kurumuna getirildi

Büyükçekmece'de boş arazide bulunan ceset Adli Tıp Kurumuna getirildi
Büyükçekmece'de boş arazide bulunan ceset Adli Tıp Kurumuna getirildi

Büyükçekmece’de boş arazide aranan ve günler sonra bulunan Murat Kartal’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Büyükçekmece’de boş arazide bulunan ceset Adli Tıp Kurumuna getirildi - Tıkla İzle

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel ekiplerin Anadolu Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ocak'tan bu yana “kayıp” olarak aranan Murat Kartal'ın bulunması için salı sabah saatlerinde Büyükçekmece Pınar Mahallesi'ndeki boş bir arazide başlattığı çalışmalar bugün de devam etmişti. Aramaların 4. gününde Murat Kartal'ın kolundaki kelepçenin iş makinasına takılması sonucu bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Murat Kartal'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Veysel Ensar Gökçegözog

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