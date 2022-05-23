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Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza

Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza
Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza

Büyükçekmece’de belediyenin sosyal tesisinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, çöp atmak için dışarı çıktığında 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyükçekmece’de cinayet gibi kaza - Tıkla İzle

Olay gece saatlerinde Celaliye'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk (42) çöp atmak için tesisten dışarı çıktı.

Bu sırada 34 EEH 215 plakalı otomobil sürücüsü, Demirrenk'e çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yetişti.

Demirrenk olay yerinden geçerken denk gelen 112 sağlık personellerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Demirrenk'in elinde çöplerle dışarı çıkıyor. Bu sırada hızla gelen araç, Demirrenk'e çarpıyor.

Murat Delice - Erdal Can İçelli - Abdullah Altunbaş
 

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