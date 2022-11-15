Büyükçekmece'de çocuğu köpek ısırınca ortalık savaş alanına döndü

Yaşanan o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahipli bir köpek, 15 yaşında bir çocuğun ayağını ısırdı. Olay sonrası çocuğun yakınları ile köpeğin sahibi arasında sokak ortasında kavga çıkarken, şahıs, köpeğini karşı tarafa saldırttı. Vatandaşlar saldıran köpeği taş atarak uzaklaştırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sek edildi. Taraflar havaya ateş ederek ve biber gazı kullanarak ayırdı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.