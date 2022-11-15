İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükçekmece'de çocuğu köpek ısırınca ortalık savaş alanına döndü

Büyükçekmece'de çocuğu köpek ısırınca ortalık savaş alanına döndü
Büyükçekmece'de çocuğu köpek ısırınca ortalık savaş alanına döndü

Büyükçekmece'de sahipli köpeğin bir çocuğun ayağını ısırmasıyla ortalık karıştı. Saldırgan köpeğe vatandaşlar taş atarken olay yerine kısa sürede gelen bekçi ve polis ekipleri tarafları biber gazı ve havaya ateş açarak ayırdı.

Büyükçekmece'de çocuğu köpek ısırınca ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Yaşanan o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahipli bir köpek, 15 yaşında bir çocuğun ayağını ısırdı. Olay sonrası çocuğun yakınları ile köpeğin sahibi arasında sokak ortasında kavga çıkarken, şahıs, köpeğini karşı tarafa saldırttı. Vatandaşlar saldıran köpeği taş atarak uzaklaştırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sek edildi. Taraflar havaya ateş ederek ve biber gazı kullanarak ayırdı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.