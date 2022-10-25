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Büyükçekmece'de çorbacı çıkışı kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı

Büyükçekmece'de çorbacı çıkışı kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı
Büyükçekmece'de çorbacı çıkışı kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı

Büyükçekmece’de gece saatlerinde çorbacı çıkışında iki iş adamı kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Kardeşlerden ağır yaralanan Mahmut Bayram hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Mimarsinan mevkii E-5 Karayolu üzerindeki bir restoranın önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Mahmut Bayram(40) ve Erol Bayram(46) isimli iş adamı olan iki kardeş, yemek yedikleri restorandan çıktıkları sırada kendilerini bekleyen kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bir süre karşılıklı açılan ateş sonucu Mahmut Bayram ve Erol Bayram silahla yaralandı.

Yaralanan kardeşlerden Mahmut Bayram'ın durumunun ağır olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, olayın 100 metre ilerisindeki hastaneden sedye alarak Bayram'ı acil bölümüne kadar taşıdı. Ağır yaralanan Mahmut Bayram yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Erol Bayram'ın ise tedavisi devam ediyor. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin ise şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Mert Yıldırım - Hakan Polat - Murat Delice
 

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