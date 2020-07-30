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Büyükçekmece'de dehşet

Büyükçekmece'de dehşet
Büyükçekmece'de dehşet

Büyükçekmece'de öfkeli koca, barışma teklifini reddeden eşini ağaçlık alanda silahla vurarak öldürdü. Eşini öldüren şahıs kayıplara karıştı.

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi Mihrimah Sokak'ta bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşayan iki çocuk sahibi Derya A. (33) ve Sami A. (33) çifti, gece Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde buluştu. Barışma teklifine “hayır” cevabı alan Sami A, birden çılgına döndü. Eşini ağaçlık alana sürükleyen öfkeli koca, tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 33 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polisin, kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Erdal Can İçelli
 

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