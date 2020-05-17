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Büyükçekmece'de dehşet veren olay

Büyükçekmece'de dehşet veren olay
Büyükçekmece'de dehşet veren olay

Büyükçekmece’de üzerinde yanık izleri bulunan 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu evin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının intihar mı ettiği yoksa yakılarak camdan mı atıldığı konusunda polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başattı.

Feci olay, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabahın erken saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan site sakinleri bahçede bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde olay yerinde yaşamını yitiren talihsiz kadının vücudunda yanık izleri olduğu tespit edildi. Olay anında evde eşi ve 2 çocuğu da bulunan 39 yaşındaki kadının yakılarak camdan mı atıldığı yoksa intihar mı ettiği konusunda polis ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Bu sırada, evde bulunan eşinin cenaze başında ağlayarak beklemesi gözlerden kaçmadı.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkmayan site sakinlerinin camdan ve balkonlarından polisin çalışmalarını izlediği görüldü.

Erdal Can İçelli
 

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