Büyükçekmece'de deniz turuncuya döndü

Büyükçekmece ve Silivri sahilinde deniz yüzeyini kaplayan turuncu renkteki madde ilginç görüntüler oluşturdu. Hafta sonu Büyükçekmece sahilinde gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İlk defa böyle bir şey gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "İlk defa gördüm çok şaşırdım. Sanki suyun içerisinde turuncu renkte koyu kıvamda bir sıvı var" ifadelerini kullandı.

Bir başka Büyükçekmece sakini ise, "Karideslerin yumurtlama zamanı. Onun için bu vaziyet oldu. Her sene bu aylarda olur" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayla ilgili Silivri Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Genellikle İlkbahar ve Yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısı artmaktadır. RED-TIDE (kırmızı gelgit) denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir.

Bu kapsamda; mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir" denildi.