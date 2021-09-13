Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında Atatürk Mahallesi'nde 4 kat, 3 blok ve 29 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıların yıkımı belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, bugüne kadar yaklaşık 38 bin konutu yenilerken, çalışmaların tamamının 2 sene sonra bitmesi planlanıyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çalışmaları yerinde incelemek için yıkım alanına geldi. Öte yandan Büyükçekmece sakinleri, depreme dayanıklı sağlam binaların inşa edilecek olmasını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

“Vatandaşımızın burnunun kanamaması için çalışıyoruz”

Depremin kapıda olduğunu ve İstanbul'u korkunç bir depremin beklediğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Çünkü deprem geliyor. Aklımızı kullanıp vatandaşımızın burnunun kanamaması için yıllardan beri durmadan Büyükçekmece'de çalışıyoruz. Dönüşümünü yapmış olduğumuz konutlar yaklaşık 38 bin oldu. İki sene içerisinde Büyükçekmece merkezde depremde yıkılacak, can mal kaybına sebep olacak binalar bitmiş olacak. Depreme hazırlanmak için ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve devletin diğer otoriteleri hep birlikte iş birliğiyle bu hazırlığı devam ettirmemiz lazım. Kesin gözüken binaların yıkımıyla ilgili devlet tavrını koyacak, vatandaşın canını kurtaracak. Bizim sayın Bakanımız Murat Kurum'dan talebimiz İstanbul'da acil bir toplantı yapıp bizi dinlemesi” dedi.

Kat maliki olan emekli Hülya Aydemir, binası yıkıldığı için davul zurna tuttuğunu söyleyerek, “Bence çok iyi bir karardı. Dört yıldır uğraşıyordum, çünkü bir araba bile geçse, kamyon bile geçse evde sallanıyorduk. 4 yıl sonra kazandığım için bu davul zurnayı da kendim tuttum. Çok mutluyum yeni bir evde oturacağım için. Evim değerlendiği için daha da mutluyum” dedi.

Deniz Zeybek - Harun Özcüler

