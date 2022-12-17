Büyükçekmece'de doğalgaz sızıntısı paniğe neden oldu

Olay, öğle saatlerinde Güzelce Mahallesi Şükran 1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçilerin çalışması sırasında doğalgaz borusunda delik oluştu. Oluşan delik nedeniyle oluşan gaz kaçağı sokak sakinlerince paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağı çektikleri şeritlerle kapatırken İGDAŞ ekipleri boruda oluşan deliğe müdahale ederek patlamayı önledi.

Konu ile ilgili konuşan sokak sakinlerinden Fatih Keleş, “Yerin altında gaz kaçağı varmış. İGDAŞ borusu ile ilgili kaynak yapılırken burada kaçak olmuş. İGDAŞ ekipleri aranmış, gelmişler ve kapatmışlar. Yerin altında kaçak olduğu söylendi” dedi. Gaz kaçağının sesini duyan mahallelilerden İhsan Yılmaz ise, “Ben evdeydim ve sesi duydum. Daha sonra itfaiye gelip sokağı şerit ile kapattı. Çok korktuk çünkü burası mahalle ve patlarsa ne hale gelirdi” diye konuştu.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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