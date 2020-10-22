Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait TCUGG kuyruk numaralı Sonaca F 201 tipi eğitim uçağı Büyükçekmece'de düştü. Motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada 11.05'da düşen uçağın için de öğrenci pilot sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler pilotu çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonunda çıkartılan pilota sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Kaza alanı ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Murat Delice

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada havalimanı yakınlarında düştüğünü duyurdu. Uçağın pilotaj lisans öğrencisinin ise yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N, yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir."