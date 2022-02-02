Büyükçekmece'de esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından helikopter destekli kazı çalışmaları başlatılmıştı. Gece durdurulan çalışmalar, öğle saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalara alanda bulunan su birikintisini tahliye etmek için vidanjör de kullanıldı.

Kazıların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.K isimli kişinin bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanık Büyükçekmece'deki boş araziyi işaret edince buradaki çalışmaların yoğunlaştığı öğrenildi.