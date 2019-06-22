Büyükçekmece'de fabrika yangını: 4 kişi hayatını kaybetti

Yangın saat 03.00 sularında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir tekstil ve plastik ürünleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı fabrikanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. fabrikanın dördüncü katı bir anda alevler içinde kaldı. yangında içerde çalışan ve mahsur kalan 20 işçi yangından korunmak için çatıya çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 20 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İşçilerden 4'ü dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılırken, diğerleri ayakta tedavi edildi.

Olay yerine Avcılar, Büyükçekmece, Beyken, Bağcılar, Başakşehir, Bakırköy, Şişli, Kocasinan, Bayrampaşa itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik tedbiri alırken, caddeyi trafiğe kapattı.

Büyükçekmece'de bulunan 4 katlı plastik fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti 4 itfaiye erinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yangın, saat 03.15 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi, eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan plastik malzeme imalatı yapılan fabrikada tespit edilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun sürede güçlükle söndürüldü. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi de sevk edildi. Yangın sonrası incelemelerde bulunan ekipler, 4 yabancı uyruklu çalışanın hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilgili iki yabancı uyruklu çalışan da hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası çalışmalar esnasında 4 itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı. Ekiplerin cenazeler üzerinde incelemeleri sürüyor.

Medeni Topaloğlu