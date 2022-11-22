Büyükçekmece'de feci kaza

Olay, geçtiğimiz Pazar gece saatlerinde Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehtap Türkyılmaz(40) servis aracından inerek cadde üzerinde yürümeye başladı. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Türkyılmaz'a, sürücü İlker Çınar'ın(20) kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan Türkyılmaz, ağır yaralanırken çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Sürücünün aracı bir sitenin otoparkına bıraktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Türkyılmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası beyin kanaması geçiren Türkyılmaz'ın vücudunun birçok yerinde ise kırık tespit edildi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesinde yoğun bakımda olan iki çocuk annesi Mehtap Türkyılmaz yaşam mücadelesi verirken, otomobil sürücüsü İlker Çınar'ın CHP Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi Fatih Çınar'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Murat Delice - Mert Yıldırım - Furkan Tan

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