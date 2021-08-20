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Büyükçekmece'de feci kaza, hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

Büyükçekmece'de feci kaza, hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü
Büyükçekmece'de feci kaza, hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

Büyükçekmece Hadımköy Yolu’nda iddiaya göre, fiziksel engelli 76 yaşındaki adam, yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonun çarpması sonucu olay yerine hayatını kaybetti.

Büyükçekmece’de feci kaza, hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü - Tıkla İzle

Olay, Büyükçekmece Hadımköy Yolu Beylikdüzü istikametinde 34 NG 1998 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ve fiziksel engeli olduğu söylenilen bastonlu 76 yaşındaki Mustafa Göçmen'e çarptı. Çarpmanın ardından Göçmen'in yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Göçmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası sinir krizi geçiren hafriyat kamyonu sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri de çevrede yaptıkları incelemenin ardından bir başka ambulans ile 76 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenini morga kaldırdı.

"Gün içinde trafik ışıkları bozuktu yeni tamir edildi"

Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “ Gün içinde trafik ışıkları bozuktu yeni tamir edildi. Kamyon şoförü kırmızıyı fark etmedi sanırım vefat eden vatandaşta görme engelliydi aracın kör noktasında kalınca çarptı. Panik yapıp geri geldi ve üstünden geçti. Biz bağırış seslerini duyup olay yerine geldik poliste geldi” dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Murat Delice - Batuhan Toprak

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