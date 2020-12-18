Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu

Mimarsinan ile Büyükçekmece arasında yer alan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresinde pembe renkleri ile görülen flamingolar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Büyükçekmece gölünde bir yıl önce görüntülenen flamingolar yeniden görüntülendi. Kuşların kimi zaman birlikte dans edercesine uçması masalsı görüntüler oluşturdu.

Kanat açıklığı 1,60 metre, yetişkinlerinde pembe renk hâkim olduğu biliniyor. Genellikle Türkiye'de İzmir, Gediz Deltası'nda ve Konya Tuz Gölü civarında çok ciddi popülasyonların olduğu biliniyor. Leylek familyasından olan flamingolar insanlara yakın yerlerde yaşadıkları görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç

