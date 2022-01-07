İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükçekmece'de iş yerini soyan iki hırsız kamerada

Büyükçekmece'de iş yerini soyan iki hırsız kamerada
Büyükçekmece'de iş yerini soyan iki hırsız kamerada

Büyükçekmece’de iki ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar polis tarafından kiraladıkları aracın plakasının tespit edilmesiyle yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafında da kaydedildi.

Büyükçekmece’de iş yerini soyan iki hırsız kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, M.C.K. ve U.C. isimli iki şahıs, girdikleri iki ayrı iş yerinden kasa ve çok sayıda malzeme çaldıktan sonra kiraladıkları araçlarla olay yerinden ayrıldı. Polisin çalışmaları sonucunda şahıslar, araçlarının plakasından ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından kimlikleri tespit edildi ve ikamet ettikleri evde yakalandı. Gözaltına alınan iki hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hırsızların iş yerlerine girerek yaptığı hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Murat Delice - Mert Yıldırım

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.