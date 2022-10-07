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Büyükçekmece'de Jaguarlı, çifte cinayet davasının keşfi yapıldı

Büyükçekmece'de Jaguarlı, çifte cinayet davasının keşfi yapıldı
Büyükçekmece'de Jaguarlı, çifte cinayet davasının keşfi yapıldı

Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesine mahkeme heyeti bugün trafiği durdurarak Büyükçekmece E-5 Karayolunda keşif yaptı.

Büyükçekmece'de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesi olayına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edilen duruşmada mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılması kararı vermişti. Bugün çıkan karar gereği mahkeme heyeti Bike'nin öldüğü Fatih Mahallesi E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde keşif yaptı. Heyetin keşif yaptığı yerde yol trafiğe kapatıldı. Fotoğraflama yapıldı. Heyetin keşfi bittikten sonra ise yol tekrar trafiğe açıldı.

Murat Delice - Mert Yıldırım
 

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