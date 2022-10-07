Büyükçekmece'de Jaguarlı, çifte cinayet davasının keşfi yapıldı

Büyükçekmece'de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesi olayına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edilen duruşmada mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılması kararı vermişti. Bugün çıkan karar gereği mahkeme heyeti Bike'nin öldüğü Fatih Mahallesi E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde keşif yaptı. Heyetin keşif yaptığı yerde yol trafiğe kapatıldı. Fotoğraflama yapıldı. Heyetin keşfi bittikten sonra ise yol tekrar trafiğe açıldı.

Murat Delice - Mert Yıldırım



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