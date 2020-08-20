İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükçekmece'de kanlı hesaplaşma

Büyükçekmece'de kanlı hesaplaşma
Büyükçekmece'de kanlı hesaplaşma

Büyükçekmece’de dün akşam 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece’de kanlı hesaplaşma - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada, Sıddık Özer, Sadık S., Serdar S. ve Münevver K. yaralandı. Olay sonrası kısa sürede gelen polis ekipleri çalışmalarına başladı 2 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası Sıddık Özer(20) isimli genç hayatını kaybetti.

Yaşanan silahlı kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Murat Delice - Erdal Can İçelli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.