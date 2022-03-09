Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

Olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şömine bacası nedeniyle bir anda alevler yükseldi. Ev sahibi kadın dumanları görünce kendisini köpeğiyle birlikte dışarı attı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören Şenol Kılıçkaya, “Herhalde şömine yakmışlar ondan çıkmış. Zayiat yok şu anda” dedi.

Murat Delice - Mert Yıldırım

