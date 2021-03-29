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Büyükçekmece'de korkutan villa yangını

Büyükçekmece'de korkutan villa yangını
Büyükçekmece'de korkutan villa yangını

Büyükçekmece'de site içerisinde bulunan 3 katlı villanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe sebep olurken, vatandaşlar kendini dışarı attı. Yangın drone ile havadan da görüntülendi.

Büyükçekmece'de korkutan villa yangını - Tıkla İzle

Yangın saat 17.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı villada meydana geldi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye, yangını evin tamamını sarmadan söndürdü. Evdekilerin kısa sürede tahliye olmasıyla can kaybı da yaşanmazken yanan villa drone ile havadan da görüntülendi.

 Villanın mısırlı işadamına ait olduğu ortaya çıktı

Yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yangın esnasında Mısırlı işadamının yanındaki kişi ile birlikte birkaç metre yükseklikteki balkondan atlayarak yangından kurtulduğu ve ikisinin de hafif yaralandıkları öğrenildi.

Murat Delice
 

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