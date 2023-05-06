Büyükçekmece'de lojistik deposunda yangın

Yangın, saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Tepecik Mahallesi Çatalca Yolu üzerinde 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ihracat ürünlerinin olduğu lojistik deposunda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin büyüdüğü depoya müdahale etti. İstanbul'un bir çok ilçesinden itfaiye ekiplerinin geldiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölü ve yaralı olmazken ihracat ürünlerinin olduğu depo kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi

İLGİLİ HABER Çadır kentte yürekleri ağza getiren yangın

İLGİLİ HABER Erbaa’da tek katlı evde yangın çıktı

İLGİLİ HABER Müstakil evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.