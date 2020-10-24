İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükçekmece'de lüks villada cinayet

Büyükçekmece'de lüks villada cinayet
Büyükçekmece'de lüks villada cinayet

Büyükçekmece’de lüks bir villada İranlı bir adam darp edildikten sonra silahla öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi Fesleğen 2 Sokak içerisinde bulunan lüks bir villada gerçekleşti. İddiaya göre, 59 yaşındaki İranlı Ali Reza İranfar'ın bir arkadaşı villaya gelerek İranfar'ı sordu. İçeride bulunan kadın İranfar'ın evde olmadığını söyledi. Kadının hareketlerinden şüphelenen İranfar'ın arkadaşı polise haber verdi.

Bu sırada evdeki kadın ve adam kaçtı ve yakında bulunan metruk villaya girerek üstünü değiştirdi. Çevrede çalışma yapan polis ekipleri güvenlik kameralarını da inceleyerek biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Villaya giren polis ise vücudunda darp izleri bulunan İranfar'ın silahla öldürüldüğünü belirledi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis çevrede ve söz konusu alanlarda delil araştırması yaptı.

Murat Delice - Furkan Tan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.