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Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı

Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı
Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı

Büyükçekmece’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü’ne gitmek isteyen öğrenciler otobüse binmek için bu sabah metrelerce kuyruk oluşturdu. Öğrencilerin bazıları sıra yüzünden derse kaldığını ifade etti.

Büyükçekmece’de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı - Tıkla İzle

Büyükçekmece TÜYAP Mevkii'nde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversiteli öğrenciler bu sabah okula gitmek metrelerce otobüse binme sırası bekledi. Bazı öğrenciler yaşanan durumun tekrarladığını ifade ederken kimi öğrenciler ise okulların açılmasıyla bu durum ile karşılaştıklarını ifade etti. Yaşanan kuyruk nedeniyle çoğu öğrenci dersine geç kaldı. Metrelerce uzayan kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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