Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı

Büyükçekmece TÜYAP Mevkii'nde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversiteli öğrenciler bu sabah okula gitmek metrelerce otobüse binme sırası bekledi. Bazı öğrenciler yaşanan durumun tekrarladığını ifade ederken kimi öğrenciler ise okulların açılmasıyla bu durum ile karşılaştıklarını ifade etti. Yaşanan kuyruk nedeniyle çoğu öğrenci dersine geç kaldı. Metrelerce uzayan kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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