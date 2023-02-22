Büyükçekmece'de otomobilden hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi vatandaşlardan dayak yedi

Edinilen bilgiye göre, çalıntı araçla gelen 3 hırsızlık şüphelisi, park halindeki aracın gösterge panelini çalmak için camı kırıp otomobile girdi. Alarmın çalmasıyla durumu fark eden vatandaşlar pencereye çıkıp tepki gösterdi. Pişkin hırsızlar ise, kendilerine tepki gösteren vatandaşlara küfür edip hırsızlığa devam etmeye çalıştı. Site sakinleri tarafından camdan saksı ve eşya fırlatılırken, bazı vatandaşlar ise aşağıya inerek hırsızları kovaladı. Hırsızları yakalayan vatandaşlar tekme tokat dövdü. Hırsızlar kaçarken, adamlar polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hırsızların bir şey çalamadan kaçtıkları öğrenildi.

Murat Delice

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.