Büyükçekmece'de park halindeki araç, alev topuna döndü

Olay, saat 15.00 sıralarında Ulus Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki olan araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alev topuna dönen aracın önünde bulunan otomobil, sahibinin çağrılmasıyla son anda kurtarıldı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye, ilgili aracın yanma nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Mert Yıldırım - Murat Delice

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