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Büyükçekmece'de park halindeki bir arabayı parçalayan şahıs kamerada

Büyükçekmece'de park halindeki bir arabayı parçalayan şahıs kamerada
Büyükçekmece'de park halindeki bir arabayı parçalayan şahıs kamerada

Büyükçekmece’de gece saatlerinde bir şahıs, park halindeki aracın önce dikiz aynasını kırdı ardından lastikleri tekmeleyerek bıçakladı. Yaşananlarsa bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Büyükçekmece’de park halindeki bir arabayı parçalayan şahıs kamerada - Tıkla İzle

Olay, Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs yanına yanaştığı park halindeki araca sebepsiz yere zarar vermeye başladı. Önce aracın dikiz aynasını kıran şahıs hırsını alamayınca cebinden çıkardığı bıçakla lastiği patlattı. Şahıs daha sonra arabayı tekmelemeye başladı. Yaşananlar ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken araç sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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