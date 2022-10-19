Büyükçekmece'de polisi harekete geçiren ‘sinekli ev'

Olay, Ulus Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşandı. Bir apartmanın giriş katındaki dairesinde camda onlarca sineği gören ve kötü koku duyan vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Evde ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis harekete geçti. Evin sahibine çevredeki vatandaşların da yardımıyla ulaşan ekipler, evde yaşayan kişinin bir süredir evde olmadığını öğrendi. Ceset şüphesiyle endişelenen vatandaşlara odada bulunan çöplerden dolayı sineklerin biriktiği söylendi. Polis ekipleri ev sahibi ile görüşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Murat Delice - Mert Yıldırım



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