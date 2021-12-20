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Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu
Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu

Büyükçekmece'de sahte alkol imalatı ve satışı yönünde ihbar alan ekiplerin düzenlediği baskında adreste yapılan aramalarda 25 litre etil alkol, 5,8 litre sahte rakı, 5,5 litre sahte viski ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu - Tıkla İzle

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte alkol imalatı ve satışı yapıldığı yönünde bilgi alan polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Adresin M.A. isimli şahıs adına kayıtlı olduğu belirlenmesinin ardından operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.A gözaltına alınırken, içeride yapılan aramalarda ise 5 adet 5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 25 litre etil alkol, 12 adet 0,5 litre pet şişeler içerisinde sahte rakı olduğu değerlendirilen 5,8 litre sıvı madde, 11 adet 0,5 litre pet şişeler içerisinde sahte viski olduğu değerlendirilen 5,5 litre sıvı madde ele geçirildi.

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