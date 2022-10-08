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Büyükçekmece'de servis minibüsü kazası kamerada

Büyükçekmece'de servis minibüsü kazası kamerada
Büyükçekmece'de servis minibüsü kazası kamerada

Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisi park halindeki arabaya çarpıp geldiği istikamete geri döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece’de servis minibüsü kazası kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 yanyol Silivri istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, işçi taşıyan 34 LKJ 199 plakalı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araca çarpıp geldiği istikamete döndü. Park halindeki araç ise yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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