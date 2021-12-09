İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü
Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanmaya başladıktan kısa süre sonra alevlere teslim olan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Büyükçekmece’de seyir halindeki araç alev topuna döndü - Tıkla İzle

Olay, saat 15.45 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Sürücü, alevlere teslim olan araçtan son anda kurtuldu. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, aracın yanması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Trafik, yangının söndürülmesinin ardından yeniden normale döndü.

Murat Delice - Mert Yıldırım

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.