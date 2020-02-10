Büyükçekmece'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'nde yaşanmıştı. Ahmet K. ve İbrahim K. isimli iki kişi araç içinde oturuyordu. İddiaya göre, başka bir araçla gelen şüpheliler ikilinin bindiği araca bindi. Burada araç içinde konuştuktan sonra şüphelilerden biri yanındaki silahı çıkararak Ahmet K. ve İbrahim K.'ya kurşun yağdırdı.

Şüpheliler olay yerinden geldikleri araçlarla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olay İbrahim K. ve Ahmet K. hastaneye kaldırıldı. Ahmet K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İbrahim K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ilçe ve şube olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis, kaçan şüphelileri ararken, silahlı saldırının yaşandığı araç ise otoparka çekildi.

Murat Delice - Furkan Tan - Erdal Can İçelli