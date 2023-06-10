Büyükçekmece'de taksi durağında yolcu alma tartışması kamerada

Olay, dün Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi önündeki taksi durağında yaşandı. İddiaya göre, bir adam taksicinin kendisini yabancı uyruklu olmadığı için almadığını söyleyerek yaşananları kaydetti. Olay sonrası taksiciler tarafından ortaya çıkarılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise yolcunun yine taksicilerle konuşması ve sonrasında yine bir taksicinin yolcuyu başka bir araca bindirmesi görülüyor.

Murat Delice - Mahsun Işıklı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.