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Büyükçekmece'de taksi durağında yolcu alma tartışması kamerada

Büyükçekmece'de taksi durağında yolcu alma tartışması kamerada
Büyükçekmece'de taksi durağında yolcu alma tartışması kamerada

Büyükçekmece'de TÜYAP taksi durağında bir adam taksicilerin yolcu seçtiğini iddia ederek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkan olayda, yolcunun yine bir taksici tarafından taksiye bindirildiği görüldü.

Büyükçekmece'de taksi durağında yolcu alma tartışması kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi önündeki taksi durağında yaşandı. İddiaya göre, bir adam taksicinin kendisini yabancı uyruklu olmadığı için almadığını söyleyerek yaşananları kaydetti. Olay sonrası taksiciler tarafından ortaya çıkarılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise yolcunun yine taksicilerle konuşması ve sonrasında yine bir taksicinin yolcuyu başka bir araca bindirmesi görülüyor.

Murat Delice - Mahsun Işıklı

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