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Büyükçekmece'de tekneden sızan yakıt denizi kirletti

Büyükçekmece'de tekneden sızan yakıt denizi kirletti
Büyükçekmece'de tekneden sızan yakıt denizi kirletti

İstanbul’un en gözde plajlarının yer aldığı Büyükçekmece’de bir balıkçı teknesinden sızdığı iddia edilen yakıt, sahilde kirliğine neden oldu. Vatandaşların tepki gösterdiği olayda deniz yüzeyinin siyaha büründüğü görüldü.

 Vatandaşların büyük tepkisini çeken olay, Büyükçekmece Gürpınar sahilinde öğle saatlerinde yaşandı. Vatandaşların sahilde denize girdiği esnada kıyıdan 30 metre açıkta seyreden bir balıkçı teknesinden denize yakıt sızdığı belirtildi. Bırakılan yakıt nedeniyle deniz üzerinde kirlilik oluştu. Metrelerce uzunlukta oluşan kirliliğe vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.

Sızan yakıt nedeniyle sahilde deniz yüzeyi yer yer siyaha büründü.
Sahilin sabah tertemiz olduğunu belirten Sırrı Nayır, "Denize giriyorduk. 2 saat içerisinde böyle oldu. Kimin bıraktığı belli değil. Akşamdan itibaren başladığını söyleyenler de var. Mazot ya da yanık yağ olduğu açık bir şekilde belli oluyor" dedi.

Şebnem Karadeniz ise duruma tepki göstererek, "Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Mazot artıkları ile karşılaştık. Üzücü bir durum. Denizimizi böyle kirlettiler. Ceza verilmesini istiyoruz. Ekipler de geldi ama geç kalındı. Durum kötü" açıklamasına yer verdi.

Emre Baba
 

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