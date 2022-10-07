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Büyükçekmece'de trajikomik olay

Büyükçekmece'de trajikomik olay
Büyükçekmece'de trajikomik olay

Büyükçekmece’de evsiz bir adam sığındığı alt geçitte üşüyünce, dükkanların üstündeki boşluk alana çıktı. Dükkan tavanının çökmesiyle içeriye düşen adam daha sonra dışarı çıkmak istediği yerden bir daha yere düştü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece’de trajikomik olay - Tıkla İzle

Olay, Büyükçekmece E-5 alt geçitte önceki gün sabah 05.00 sıralarında yaşandı. Alt geçitte bulunan işyerlerinin önünde uyuyan adam bir süre sonra üşüyerek dükkanların üstündeki boşluk alana çıktı. Burada bir süre dolaşan adam, dükkan tavanlarının çökmesiyle içeriye düştü. 2 işyerinde yaşanan olaydan dolayı maddi hasar oluştu. Evsiz adam tekrar dükkandan çıkmak istedi. Bu kez kepenklerden aşağıya düştü.

Üstünü temizleyip yoluna devam etti

Düştükten sonra üstünü temizleyen şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sabah dükkanını açmaya gelen esnaf içeriyi savaş alanı gibi görünce büyük bir şok yaşadı. Alt geçitte bulunan bir başka dükkanın güvenlik kamerasını izleyen esnaf, yaşananları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Murat Delice - Mert Yıldırım
 

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