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Büyükçekmece'de tüp yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Büyükçekmece'de tüp yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Büyükçekmece'de tüp yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Büyükçekmece’de yağış nedeniyle tüp dolu kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp devrildi. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan tüp kamyonu devrildi! - Tıkla İzle

Olay, saat 12.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkii Beylikdüzü istikameti E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yener K. kontrolündeki 24 AAE 731 plakalı tüp yüklü kamyonet, yağışında etkisi ile kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrildi. Olayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan sürücü vatandaşların da yardımıyla kamyonetten çıkarılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde itfaiye ekipleri ise patlama riskine karşı hazır bekledi. Aynı istikamete giden araçlar ise yan yola yönlendirilirken sürücünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Mert Yıldırım - Murat Delice
 

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