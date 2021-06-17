Büyükçekmece'de yerinde aşı uygulaması başladı

Mesai kaybı yaşamaması, vatandaşa verilen hizmetin aksamaması ve hastanelerde yoğunluğun artmaması için uygulamaya koyulan yerinde aşılama hizmetinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Covid-19 aşı uygulamasında öncelikli gruba dahil olan tüm belediye personeli, belediye binasında aşılanacak olmasının önemli olduğunu kaydeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seçkin Özdemir'e teşekkür etti.

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‘'Bu çalışmayı destekliyoruz''

Büyükçekmece Belediyesi'nde başlatılan örnek çalışma ile belediye çalışanlarının hastanelere gitmek zorunda kalmayacaklarını böylelikle vatandaşa hizmetin de aksatılmayacağını belirten Başkan Akgün, “Aşı uygulamasında yeni döneme geçiyoruz. Covid-19 aşı uygulaması hızlandırıldı. Bizler de bu çalışmayı destekliyoruz. Bu süreci bitirmemiz için hepimizin aşı olması gerekiyor'' dedi.

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