Büyükçekmece'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Olay, dün Kumburgaz'da saat 16.50 sıralarında E-5 karayolu üzerinde gerçekleşmişti. Takla atarak yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasında dalmıştı. Kazada 15 kişi yaralanırken ölü sayısı ise bu sabah 3'e yükseldi.

Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney'in ardından Murtaza Mardani isimli öğrencinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kazada korkunç ayrıntı

Gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

Murat Delice - Mert Yıldırım

