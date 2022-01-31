Büyükçekmece'deki taşlı sopalı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Büyükçekmece Ulus Mahallesi Vatan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile ellerine aldıkları taşlarla ve sopalarla birbirlerine saldırınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Yabancı uyruklu şahısların kavga ettiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralı A.D. ve A.D. ile bir işyerine sığınan yaralı M.W.D.'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, kavganın A.D. ve A.D. isimli yabancı uyruklu evli çift ile I.A.A., T.D., A.D. ve M.W.D. arasında gerçekleştiğin belirleyerek, şahısları gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslardan A.D. yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılırken, kavgaya karışan diğer 5 kişinin sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Murat Delice