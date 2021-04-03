Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçisi Erkan Özoral, Polonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül, Myanmar Birliği Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Deha Erpek, Hindistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salih Boğaç Güldere, Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Can Dizdar, İtalya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Irak Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Yıldız, Tayland Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, merkeze alındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cahit Bağcı, Polonya Cumhuriyeti nezdinde, Kırgız Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, , Kırgız Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ahmet Sadık Doğan, Myanmar Birliği Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ali Sait Akın, Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Sibel Erkan, İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Burak Akçapar, Burkina Faso nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Nilgün Erdem Arı, Hindistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Fırat Sunel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis Dirik, Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Turgay Tunçer, İtalya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ömer Gücük, Irak Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney, Tayland Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Serap Ersoy atandı.

Mehmet Kalay

