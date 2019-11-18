Büyükelçi Şahoğlu, “Kıbrıs tarihi ders olarak verilmeli”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve KKTC'nin ilk kadın Büyükelçisi Dr. Hasibe Şahoğlu, açıklamasında KKTC'nin kurulmasına zemin hazırlayan olaylara hatırlatmada bulunarak, “O dönemde sadece Lefkoşa Belediyesi ayrıydı. Zürih ve Londra Anlaşmaları'nda bütün belediyelerin ayrı olacağı tescil edilmişti. Güç paylaşımı o günlerde Rumları rahatsız etmeye başlamıştı. Türklere azınlık gözüyle bakıyorlardı ve siyasi eşitliği vermek istemiyorlardı. 1983 senesinde Rum tarafı tek yönlü olarak bizi yok sayarak Avrupa Birliği'ne üye olmak için girişimlerde bulundu ve kabul edilmiş gibiydi. Bu olaylar Türk tarafında bir tedirginliğe sebep oldu. Bu yaşanan sıkıntılardan sonra Türkler olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurup ilişkilerimizi bu yönde devam ettirme kararı aldık 15 Kasım 1983 yılında Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve beraberinde ki heyetin devleti kurduğu Cumhuriyeti ilan ettiği an Türkler olarak çok büyük bir heyecan duygusu yaşadık. Bir devlet kurulması demek inanılmaz bir gururdur” dedi.



“Rum tarafı ile tekrardan bir ortaklık kurma düşüncesinde değiliz”

Şahoğlu Rum ve Türk tarafının tekrardan birleşme konusunda yaptığı açıklamada; “Bir ada içerisinde yaşayan iki devletiz mutlaka ilişkilerimiz olacak fakat Rum tarafı ile tekrardan bir ortaklık kurma düşüncesinde değil de iki ayrı devlet olarak görüşmelere devam edip artık kendi iç sorunlarımıza çözüm bulmamız gerekmektedir. Sağlık, eğitim, kamu sektörü gibi birçok alanda çözüm aramamız gereken bir sürü problemimiz var” şeklinde konuştu.



“Kıbrıs Tarihi dersi veriyoruz”

Şahoğlu KKTC üniversitelerinde Kıbrıs tarihinin bütün öğrencilere zorunlu olarak verilmesi gerektiğini belirterek, “Eski dönemlerde şiirler, marşlar, tarih bilgileri ile milli duygular arttırılırdı. Fakat son zamanlarda bilgiler milliyetçi, yurttaş yetiştirmeden çok uzakta. KKTC'de ilkokullarda ve liselerde Kıbrıs tarihi dersleri var. Üniversitelerde de Türk İnkılap Tarihi'nin verildiği gibi Kıbrıs tarihinin de verilmesi gerekiyor. Biz Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi olarak Kıbrıs Tarihi dersi veriyoruz ve bütün yabancı öğrencilerimiz bu dersi almaktadır” diye konuştu.

