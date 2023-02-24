Büyükelçi ve gönüllüler yardım tırlarını ve kamyonlarını birlikte yüklediler

Asrın felaketi olarak tarihe geçen ve sadece yurtiçindekileri değil tüm dünyadaki Türkleri derinden sarsan depremler sonrası yer kürenin dört bir yanındaki büyükelçiliklerin aktif çalışması dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanlığı depremden bir kaç saat sonra tüm büyükelçiliklerin görev bölgelerindeki makamlardan arama ve kurtarma ekipleri başta olmak üzere yardım talep edilmesi talimatını göndermiş ardından da yardım kampanyaları başlatmıştı.

Depremlerin yaşandığı günden itibaren dünyanın farklı ülkelerinde toplanan binlerce ton yardım malzemesi deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, hayırseverlerin yardımları bölgeye gelmeye devam ediyor. Bu yardımların nakli ve dağıtımı sırasında enteresan görüntüler de ortaya çıkıyor.

Prag Büyükelçiliği de yardım kampanyasına katıldı. Toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilmesi için kamyonlara yüklenme esnasında gönüllülerle beraber Prag Büyükelçisi, eski Bakan Egemen Bağış da yüklemeye bizzat kendisi destek verdi. Sosyal medya paylaşımında Türkçe, Çekce ve İngilizce şu ifadelere yer verildi: "El ele verince zorluklar, kolaylaşır. Bugün bir tır kamyonu dolusu yardım malzemesi daha ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ülkemizin deprem bölgesine doğru yola çıktı. Hibe ve emekleri ile katkıda bulunan herkese teşekkürler".

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