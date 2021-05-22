Büyükkılıç, Bakan Selçuk'a eğitim konusundaki görüşlerini aktardı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, video konferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a pandemi dönemindeki telafi eğitimi konusunda görüşlerini aktardı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Telafide Ben de Varım” projesi kapsamında gerçekleştirilen video konferans toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bazı büyükşehir ile diğer belediye başkanları katıldı.

BÜYÜKKILIÇ, EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BAKAN'A AKTARDI

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Kovid-19 sürecinde yüz yüze eğitimin etkili bir şekilde yapılamaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Telafide Ben de Varım' kampanyası çerçevesinde belediyelerin eğitime katkılarının neler olabileceği konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında düzenlenen çevrimiçi toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a gerek pandemi sürecindeki gerekse genel işleyişteki eğitim konusunda görüşlerini aktararak şunları paylaştı:

“Burada, önemli ve anlamlı bir toplantıda bir aradayız. Elbette bir şok durumu yaşadık dünyada, ülkemizde, şehrimizde olan pandemi nedeniyle. Eğitim konusunda gerçekten sizin gibi bir bakanımızın olması bir şans. Çünkü bu işin içerisinden gelen birisiniz. Bu noktada sosyal medya üzerinden ya da yaygın basın üzerinden kesinlikle Milli Eğitimimizin yaptığı gerçekten doğru olan, kamuoyunda ister istemez rahatlıkla paylaşılacak olan çalışmaların gündeme alınması ve bunun sürekli anlatılması lazım.”

“MİLLİ EĞİTİMİMİZİN MUTLAKA KONTROLLÜ ÇALIŞMA YAPMASI LAZIM”

Video konferans ile katıldığı toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, eğitim ve faaliyetler konusundaki tespitlerini sürdürerek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın faaliyetlerini kontrollü bir şekilde yürütmesi gerektiğine işaret etti. Büyükkılıç konuya ilişkin, “Öğrencilerimizle, velilerimiz ve gençlerimizle ilgili yapılacak olan çalışmalarda her kesimi gündeme almalıyız. Milli Eğitim'imizin mutlaka bu konuda kontrollü çalışma yapması lazım. Yani bir Nöroloji uzmanı olarak konuşuyorum. Beyinleri onların eline teslim edip de ‘al istediğin gibi bu hamuru sen değerlendir' deme lüksüne sahip olmamalıyız. Çünkü bu yavrularımız gelişme çağında. Bu yavrularımızın bizim olgunlaşmasını sağlayacak, devletimizin, birliğimizin beraberliğimizin, kültürümüzün, inancımızın adeta kendi mayasında olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması lazım.

Milli Eğitimimizin de bu arada çok güzel politikaları var. O açıdan hem takdir ediyor hem de bu konuda mutlaka kontrollü olarak emin ellerde yapılmasının sağlanmasını istiyorum. Bu arada Milli Eğitimimizin yapmış olduğu bu gayretli, bu iyi niyetli, telafi mekanizması ile ilgili çalışmalara Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız, hatta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dahil edilerek mutlaka yer almalıdır diye düşüyorum. Örneğin biz KAYMEK üzerinden, yani Kayseri'mizin mesleki eğitim meslek edindirme kursları üzerinden çalışmalar yaparken Milli Eğitimimiz ve Halk Eğitim Müdürlüklerimiz ile işbirliği yapıyoruz. Belediyeler sizden eleman, öğretmen, eğitici istiyorsa mutlaka destek verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ister istemez onlar güvenilir, denetimli, kontrollü insanlar. Bu anlamlı çalışmadan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK: “SİZLERİN GÖRÜŞLERİNİZE İHTİYACIMIZ VAR”

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, geleceğe dair umutlu bir anlayış geliştirmek ve bunu geliştirmenin nasıl mümkün olacağının peşinde olduklarını ifade ederek, bu anlamda yaptıkları projeler ile belediye başkanlarının da görüşlerini almak istediklerini belirtti ve şunları dile getirdi:

“Eğitim vasıtası ile toplumda suçu azaltmak, hastalıkları, kazaları azaltmak mümkün, aileyi sağlamlaştırmak mümkün, umudu artırmak mümkün, birçok muhtemel problemi ortadan kaldırmak mümkün diye bir bakış açımız zaten var biliyorsunuz. Ve bunu için de Ulusal Destekleme Programı, UDEP adı altında bir program oluşturduk. Bu programın birey, gruplar, okullar, şehirler ve ulusal düzeyde katmanları var. Türkiye'deki tüm belediye başkanları görüşmeden önce akıl alıp danışmak istediğimiz hususlar var. Biz acaba nasıl hareket edersek bu paketleri hızlandırabiliriz, nasıl hareket edebilirsek velilerin dikkatini çekeriz, çocukları işin içine katarız. Bu katkıları sağladığımızda emin olun, gelecekte bulunduğumuz ilçe ve illerde çok daha yüksek bir refah seviyesine, çok daha yüksek bir anlayış seviyesine, daha demokratik bir topluma ve çocukları ve ailelerin gelecekten daha umutlu olmasına katkı sağlayacağız. Biz sahipsiz bırakmıyoruz sizi diyeceğiz. Hepinizin elinden tutuyoruz. Bizim eczanemiz açık, ilaçlarımız burada. İsteyen gelsin alsın da diyeceğiz.

Özellikle sizlerin deneyimleri ile acaba biz neler yaparsak, nasıl bir strateji kurarsak daha başarılı oluruz ve Türkiye'deki tüm belediye başkanları ile görüşmeden önce bir zihinsel hazırlığımız olsun ki bu hazırlığımızla onlarla görüşürken daha yetkin bir şekilde davranalım, taleplerimiz daha açık hale getirelim. Bugünkü toplantımızın gayesi budur. Sizlerin öncelikle önereceği, ön göreceği hususlardaki meseleleri maddeleştirip burada arkadaşlarımızla beraber asıl büyük toplantıya gelmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu meselenin bir millet, ülke meselesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizlerin görüşlerinize ihtiyacımız var.”

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de toplantıda, kalkınmanın sadece ekonomik kalkınma ile olmayacağını, insanı merkeze alan insanî kalkınma ile mümkün olacağını ve eğitimin bu noktadaki önemine değindi.