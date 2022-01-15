Büyükliman Gazeteciler Cemiyetinde İHA'ya birincilik ödülü

Büyükliman Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği ve sonuçlarını 12 Ekim'de açıkladığı “Yılın Başarılı Gazetecileri” yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Tonya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tonya'da düzenlenen törene AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Tonya, Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı kaymakamları, belediye başkanları, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, çok sayıda gazeteci ve davetliler katıldı. 5 dalda 7 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada ayrıca jüri özel ödülü verildi. “Fedakar eşten insanlık dersi” başlıklı haberiyle haber dalında birinci olan İHA Giresun Muhabiri Ahmet Bilge ödülünü AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın elinden aldı.

Büyük Liman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aydın Gelleci, merhum gazeteci Muhammet Taş adına düzenlenen yarışmada ödül alan gazetecileri tebrik ederken, ödül törenine katılan herkese teşekkür etti.

Ödül gecesinde İHA'dan Ahmet Bilge'nin yanı sıra Bekir Öztürk, Kamil Yılmaz, Tuncay Hacıfettehoğlu, Nurettin Kobya, Ömer Saklı ve Mustafa Özcan ödül alan gazeteciler oldu.

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