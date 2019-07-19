Büyükşehir'den Kocaali'ndeki sel ile ilgili açıklama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından su kesintilerine ilişkin bir açıklamada bulunuldu. Açıklamada, “Şehrimizin özellikle kuzey ve doğu ilçelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Karasu ve Kocaali ilçelerimizdeki isale hatlarında arızalar oluşmuş, Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi büyük zarar görmüştür. Bu nedenle bu bölgemizde sular vatandaşlarımızın musluklarına dönüşümlü olarak verilmektedir. Hendek ilçemizde ise sel felaketi nedeniyle isale hatları arızalanmış, su kaynaklarında aşırı bulanıklık durumu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bölgede su kesintisi uygulanmaktadır. Büyükşehir'e bağlı SASKİ, itfaiye ve yol bakım ekiplerimizin arızaları gidermeye ve yeniden sağlıklı içmesuyu temini sağlamaya yönelik çalışmaları sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.