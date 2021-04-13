Büyükşehirli Kırık, Türkiye Şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcularından Serhat Kırık, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 67 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Büyükşehirli sporcu Kırık, tüm rakiplerini sayı tuşu ve puan vermeden mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Antalya'da düzenlen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 67 kiloda Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Serhat Kırık'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yerildi.

Azim Çelik

