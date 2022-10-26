Büyükşen çifti cinayeti davasına devam edildi

Konya'da merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2018 yılında evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davası Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edildi. Duruşmaya sanıklar Esra Taş (28), sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ile olaya yardım ettiği belirtilen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen katıldı. Öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur, Büşra Büyükşen ile sanıkların yakınları, tanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Davanın iddianamesinde, azmettirici olarak tutuklu sanıklardan Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile çifte adresi tarif eden aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen ile çifti öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da 3'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

İbrahim Yetkin



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