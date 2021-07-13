Büyükşen cinayetinde kör düğüm çözülüyor

Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma dedektifleri olan JASAT ekipleri ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasına ilişkin şafak operasyonuyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorguları devam ediyor

Alınan bilgiye göre, Konya ili Karatay ilçesinin İsmil Mahallesinde gerçekleşen cinayet soruşturmasında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) görevlendirilmişti. Soruşturma kapsamında, şüpheli oldukları değerlendirilen çok sayıda şahıs gözaltına alınırken, şahısların sorgusu Konya İl Jandarma Komutanlığında devam ediyor.

Yunus Emre Kartal



